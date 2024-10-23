我為群衆辦實事　跟進壓責提升民生救助質效

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，家住福建省福鼎市太姥山鎮的浙江人章某一家順利通過低保邊緣家庭認定，收到了民政部門給予的臨時救助金，緩解了家庭經濟負擔。



福鼎地處閩浙邊界，像章某這樣跨省工作生活的群衆為數不少。福鼎市紀委監委在日常走訪監督中發現，相關部門若需開展家庭經濟狀況“省外協查”，審批時間長達2至3個月，難以滿足申請對象救助需求。



以問題為導向，福鼎市紀委監委結合全市低收入人口統計信息，深入民政局和17個鄉鎮（街道）20個村開展走訪調研。工作人員通過查閱資料、數據對比等形式，詳細了解跨省救助對象認定、標准調整、資金發放等具體情況，梳理群衆痛點、流程堵點、工作難點。



結合走訪情況，該市紀委監委精准發力，督促市民政局增強宗旨意識，以“高效辦成一件事”為抓手，推動解決群衆急難愁盼。在市紀委監委監督推動下，該市民政局會同浙江省蒼南縣等六縣市建立閩浙邊界社會救助工作聯席會議工作機制，定期召開會議，研究解決毗鄰地區社會救助工作中的實際問題，破解閩浙邊界“兩省六縣”社會救助難題。



“這項機制打破了閩浙兩省行政壁壘，顯著提高了救助對象跨省經濟核查效率。”福鼎市紀委監委相關負責同志介紹，今年以來，已對23戶毗鄰縣市交界處的困難家庭完成評估，有效提高了救助效率，讓真正有需要的困難群衆及時得到救助。