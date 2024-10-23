我為群衆辦實事　把信訪工作做到群衆家門口

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，陝西省洛南縣紀委監委幹部深入全縣提級監督的86個重點村，走訪五保戶、低保戶、空巢老人、殘疾人等重點人群，了解惠民政策落實情況，傾聽群衆訴求和意見建議，把信訪工作做到群衆家門口。



洛南縣紀委監委扎實開展接訪下訪察民情紓民困解民憂專項行動，紀檢監察幹部全員接訪、帶件下訪、入戶走訪，聚焦群衆急難愁盼問題，面對面聽民情、實打實解民憂。該縣建立領導幹部定期接訪下訪、綜合室部幹部輪流接訪、系統幹部全員帶件下訪和入戶走訪機制。聚焦鄉村振興、教育、醫療、養老、社保等領域突出問題，梳理出涉及群衆利益訴求的信訪舉報件99件，建立專項台賬，動態更新進度。



為壓實“帶件下訪”責任，該縣紀委監委嚴格落實分級負責、歸口辦理要求，壓實包案工作責任。采取上門走訪、重點約訪等方式，與信訪人當面交流，了解信訪反映問題，找准問題症結。同時，采取電話抽查、會議調度、發函督辦等方式全程跟蹤，推動帶件下訪見實效。在此基礎上，及時回複辦理情況，認真細致做好答疑解釋工作，打消群衆疑慮，提高群衆滿意度。



堅持與當前正在做的工作結合，該縣紀檢監察幹部在帶件下訪、入戶走訪時，對鎮村惠民資金落實、農村集體“三資”管理等情況進行監督檢查，讓群衆切實感受到正風肅紀反腐就在身邊。今年以來，該縣紀委監委幹部帶件下訪116次，入戶走訪群衆130戶，發現問題綫索5件，推動解決群衆訴求45個。