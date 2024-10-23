強化政治監督　優化營商環境

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十屆三中全會指出，“營造市場化、法治化、國際化一流營商環境”。紀檢監察機關要學深悟透習近平總書記關於優化營商環境的重要指示批示精神，認真貫徹落實黨中央關於優化營商環境的決策部署，具體化精准化常態化做實政治監督，增強促落實、促提升、促治理的綜合效果，以監督執紀助力民營經濟高質量發展。



堅持系統聯動，貫通壓責糾偏“全鏈條”。優化營商環境是一項基礎性、長期性、系統性工程，必須堅持系統思維，集中有效力量齊抓共管。紀檢監察機關要建立健全優化營商環境政治監督台賬，細化明確相關職能部門及紀檢監察機構工作任務，完善主體責任和監督責任落實“雙閉環”，構建橫向聯動、上下貫通的工作格局。要用好用活“1＋X”監督機制，緊盯惠企政策落實、辦事窗口服務、涉企審批事項規範、工程招投標等重點環節，找准點位和方向，持續開展常態化、節點式明察暗訪、專項檢查、隨機抽查等，堅持盯責任、盯作風、盯紀律，堅決糾治涉企服務中做選擇、搞變通、打折扣等問題，形成“見人見事”的問題清單，督促部門和幹部知責擔責、全面履責，有力保障優化營商環境各項決策部署落地見效。



堅持靶向發力，破解政企互動“中梗阻”。黨員幹部涉企違紀違法行為，是破壞營商環境的突出問題，也是構建親清統一的新型政商關系的“攔路虎”。紀檢監察機關要建立健全問題綫索篩選和集體研判會商等工作機制，加強對腐敗風險的動態監測，堅持風腐同查同治，嚴肅查處政商交往中違反中央八項規定精神及權力尋租、利益輸送等破壞營商環境的違紀違法問題，釋放查處一案、警示一片、治理一域的綜合效應。要完善紀企雙向互動機制，選取具有代表性、涵蓋重點行業的企業作為宜商環境觀察點，用好基層小微權力監督平台，及時收集并移交企業反映問題建議，打通涉企服務中“難、慢、遲、繁”等“中梗阻”。要細化制定政商交往正、負面清單和情景式指導案例，培樹清廉模範企業，指導企業加強內部廉潔建設，推動形成公平公正、優質高效的一流營商環境。



堅持標本兼治，深化以案促改“後半篇”。優化營商環境是一個永無止境的動態過程，需要綜合施治、久久為功。紀檢監察機關要把監督、辦案、整改、治理貫通起來，用好案件查辦總結報告、案件剖析報告、懺悔錄等材料，針對在優化營商環境專項整治中查處典型案例所暴露出的監管漏洞和薄弱環節，做實個案剖析、類案起底，制發紀檢監察建議，推動建章立制，實現從“查處一個問題”到“解決一類問題”。要精准運用政策策略，統籌運用黨性教育、政策感召、紀法威懾、人文關懷等方式，深化落實“三個區分開來”，積極主動開展容錯糾錯、澄清正名，營造幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群衆敢首創的濃厚氛圍。（福建省泉州市豐澤區委常委，區紀委書記、監委主任 宋占鋒）