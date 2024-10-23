河南焦作：做實做細同級同類幹部警示教育

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，創新警示教育方式，深刻剖析典型案例，建立健全以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責機制，推動形成廉榮貪恥的社會氛圍。河南省焦作市紀委監委將警示教育作為一體推進“三不腐”的重要抓手，以違紀違法典型案例為反面教材，注重分級分類，注重以案促學，注重融入融合，做實做細同級同類黨員幹部警示教育，引導黨員幹部深刻吸取教訓、築牢思想防線。



注重分級分類，做到靶向施治



焦作市紀委監委堅持精準施教，探索開展分眾式、分層次警示教育，既擴大警示教育覆蓋面，抓好各級黨員幹部的專題警示教育，又突出重點，抓好“一把手”和重點領域、重要崗位領導幹部的警示教育，著力提高警示教育的針對性、實效性。



抓好“關鍵少數”。突出重點對象，召開全市警示教育大會，組織市縣兩級黨政主要領導幹部觀看本地典型案件警示教育片，市委主要領導結合案例開展紀法教育。以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為重點，開展“書記講紀法”活動，各級黨組織書記上講台明紀律、話清廉，結合工作實際，圍繞典型案例，講清全面從嚴治黨形勢任務，講透黨紀法規知識，講明違紀違法案例成因後果，引導黨員幹部學紀、知紀、明紀、守紀，全市1500餘名黨委（黨組）書記為本單位黨員幹部講授紀法專題黨課，受教育黨員、幹部10餘萬人次。



抓好年輕幹部。立足年輕幹部特點和成長規律，有針對性定制廉政黨課、旁聽職務犯罪案件庭審、參觀監獄等廉政教育套餐，以“精準滴灌”式警示教育為年輕幹部提神醒腦。先後組織年輕黨員幹部到監獄開展警示教育，組織旁聽年輕幹部職務犯罪案件庭審，“零距離”接受警示教育。同時編印《年輕幹部違紀違法問題警示教育暨以案促改材料選編》，深入剖析違紀違法年輕幹部墮落軌跡、蛻變根源，以真實的案例說德、說紀、說法、說責，引導年輕幹部正確對待權力、時刻自重自省、嚴守紀法規矩。



抓好回訪教育。建立回訪教育機制，突出“一人一策”，回訪前對回訪對象進行精準畫像，針對不同回訪對象的特點，制定有針對性的回訪方案，及時關心幫助“跌倒”幹部，通過談心談話、調研走訪等形式，認真聽取受處分人員思想、工作、生活和改正錯誤情況以及對組織的意見建議，精準把脈、復診開方，做好受處分人員的思想轉化工作，幫助其卸下思想包袱、輕裝上陣。同時，積極向“跌倒”幹部所在單位黨組織反饋意見建議，幫助“跌倒”幹部重新站起來。今年以來，共對123名受處分的黨員幹部開展回訪教育。

