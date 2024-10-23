安徽桐城：精心打造六尺巷廉政教育基地

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，“張英尚儉，張廷玉崇廉，所以張英在《聰訓齋語》中說，天子知儉則天下足，一人知儉則一家足。張廷玉在《澄懷園語》中教導子孫，為官第一要廉，居官清廉乃分內事。”在安徽省桐城市六尺巷廉潔文化陳列館，絡繹不絕的參觀者跟隨講解員的腳步，認真聆聽桐城優秀家風家教故事。



“一紙書來只為墻，讓他三尺又何妨。長城萬裡今猶在，不見當年秦始皇。”桐城六尺巷故事膾炙人口、婦孺皆知，張英張廷玉父子家訓家風至今仍在當地群衆中廣為傳頌。桐城市結合六尺巷歷史文化片區建設，精心打造六尺巷廉政教育基地，總占地面積5．2萬平方米，建築面積2．1萬平方米，通過舊址修複、陳列布展等手段豐富“廉儉禮讓”內涵外延，成為桐城廉潔文化新地標。



據介紹，六尺巷廉政教育基地設置5個專題展覽，分別為“廉潔立德 正氣鑄魂——中華廉潔文化陳列”“謙睦令名垂萬年——桐城吳府及吳氏家族文化陳列”“清樽留月古城邊——桐城魯谼方氏家族暨勺園文化陳列”“上善之德——中華禮讓文化陳列”“帝許江南第一家——張英張廷玉生平事跡暨桐城清河張氏家族文化”，融地標性文化建築、旅游精品園區、廉潔文化教育基地於一體，打造可感、可觸、可體驗的有形載體。2024年以來，共吸引省內外30萬餘人次前來參觀。



作為六尺巷廉政教育基地五大展館之一的廉潔文化陳列館，以“廉潔立德、正氣鑄魂”為主題。自6月13日揭牌以來，已成為幹部群衆沉浸式接受廉政教育、弘揚清廉文化、傳承優良家風的熱門打卡點。館內“華夏千秋說廉史、黨史百年塑廉身、桐城歷代有廉風”3個展陳單元，各有特色、主題鮮明。游客漫步其中，可以觀看“一錢太守”“以廉為寶”“安步當車”等動漫作品，品讀“今朝行事儉，異日做官清”“只飲湘潭一口水，不染長沙半點泥”等名言警句，聆聽植柳活民、豆腐總督、不侵公物等廉潔故事，直觀感悟文都廉韵。