黨建指導員深入內蒙古阿拉善高新區非公企業

中評社北京10月23日電／據新華社報導，資料提交、貸款審查、手續辦理，在內蒙古自治區阿拉善高新技術產業開發區（簡稱“高新區”）企業綜合黨委選派“黨建指導員”、投資促進局副局長沃濱濱的幫助下，內蒙古亞太科技化工有限公司僅用一天，就完成以往一星期能辦好的信貸業務。



“一對一上門服務，省時省心。”內蒙古亞太科技化工有限公司執行董事季兵說，“黨建指導員”沃濱濱來到公司以後，得知企業前期固定資產投入大，在生產中流動資金短缺，積極與金融機構對接，為企業“量身定制”融資方案，通過“過橋基金”“紓困基金”等，為企業融資2500餘萬元，解決企業燃眉之急。



近年來，高新區企業綜合黨委根據企業經營情況、行業類別、需求情況等，從市場監管、稅務、投資、金融等單位（部門）選派99名黨員幹部為“黨建指導員”，進駐具有較強市場競爭力、社會效益較好的99家民營企業，幫助開展非公企業黨建工作。



2022年以來，高新區全面開展“六幫一體驗”活動：幫助企業強化黨建工作、做好安全生產、解決困難問題、落實惠企政策、完善發展思路、完成產業工人隊伍建設改革，體驗企業發展艱辛，查找自身服務差距，為企業開展精准服務。



“黨建指導員”選派到非公企業後，經常深入各自聯系的企業，掌握黨員隊伍、制度執行、黨組織活動、基礎保障等情況，找准問題，開展點對點服務，指導99家非公企業黨組織發展黨員115名，并及時根據職能職責，做好業務指導、提供政策宣傳服務、幫助企業辦理相關證件等500餘次，解決用工、融資等難題300餘個，問題解決率達96％。