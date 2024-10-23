浙江建德：讓每名黨員都“閃閃發光”

中評社北京10月23日電／據新華社報導，“我雖然是外地人，但每個月都會參與村裡志願服務，現在已經積滿200分了，可以兌換一些生活用品。”浙江省建德市下涯鎮流動黨員王雲飛說。



下涯鎮作為全市工業重鎮，流動黨員多、黨員管理存在困難，鎮幹部在走企訪戶中，對在村黨員尤其是企業在村居住的流動黨員管理進行了深入調研分析。為了增加企業黨員的歸屬感，下涯鎮施家村建立志願服務積分制，與農業銀行達成戰略合作，以黨員參與陪餐就餐、勞動一小時等服務實效進行賦分排名，以積分兌換生活物資。今年以來，已開展志願服務520餘人次。



據了解，為了更好地發揮黨員先鋒模範作用，浙江建德深化黨建制度改革，探索構建全鏈條激勵黨員發揮先鋒模範作用機制，以設崗定責、承諾踐諾、搭建平台、量化評價、正向激勵等務實做法落實黨員全鏈條管理，確保在奮進路上全市黨員“一個都不能少”。



“我的承諾就是‘盡心盡責，守護好每一位村民的健康’，這也是我58年來一直堅守的事情。”全國優秀鄉村醫生、黨員吳光潮堅定地說。



建德市深化農村黨員“一句話承諾”“三亮三帶”做法，分領域開展黨員承諾踐諾，推動黨員把“一句話承諾”轉化為每年至少辦成“一件好事”。組建“樓棟紅管家”、鄉村治理“十支隊”“網格幫幫團”等黨員志願服務隊伍，常態長效發揮好黨員網格聯戶、結對幫扶作用。



“我們在共富工坊內設置了技能管家、服務管家和安全管家等‘黨員先鋒崗’，為工坊提供多種貼心服務……”乾潭鎮前陵村書記夏明亮說，黨員融入中心工作的路徑越來越廣。