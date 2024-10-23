全國冬春救助工作已全面啓動

中評社北京10月23日電／據新華社報導，22日，在應急管理部召開的新聞發布會上，應急管理部救災司司長陳勝介紹，今年以來，自然災害多發，影響範圍廣，對人民生命財產造成了較大損失。應急管理部把確保受災群衆安全溫暖過冬作為一項硬任務，2024至2025年度全國冬春救助工作已全面啓動。



據介紹，目前，各級應急管理部門和基層村（社區）幹部在廣泛宣傳救助政策的基礎上，正在走村入戶深入摸排，按照“戶報、村評、鄉審、縣定”的工作程序，通過國家自然災害救助資金管理系統進行申報和審批。截至10月22日，已有2100餘萬名受災群衆提交了冬春救助的申請。



冬春救助面廣量大，年均救助對象規模一般在3000萬人左右。陳勝表示，要確保應救盡救，不落一戶，公平公正，必須把救助對象摸底工作做細做實，特別是加強對重點救助對象和特殊群體的關心幫扶。後續，將根據各地工作進度，派出工作組赴需救助對象較多的省份開展實地指導。



“各地救助對象規模確定後，我們將根據地方救助需求，積極會同財政部，力爭盡早安排下達中央冬春救助資金。同時，針對今年主汛期重災地區、積石山地震災區、高寒寒冷地區以及國家鄉村振興重點幫扶縣等，按照有關政策標准加大傾斜支持的力度，確保受災群衆救助到位。”陳勝說。