醫保基金　群衆“看病錢”怎麼守？

中評社北京10月23日電／據新華社報導，10月22日上午，國家醫保局召開發布會，發布最新版醫保基金監管藍皮書——《中國醫療保障基金監督管理發展報告（2023～2024）》。這是自2021年以來，相關部門第三次對醫保基金監管這樣的細分領域，進行整體的年度梳理并發布報告。



今年以來，醫保基金監管取得哪些成效，發現了哪些問題？自查自糾是今年醫保監管領域的一項重要部署，醫療機構自查自糾有著怎樣的意義？當前醫保基金監管還面臨怎樣的挑戰？特別是信息技術的發展對醫保基金監管提出怎樣的更高要求？



今年飛行檢查500家機構



超過此前5年總和



藍皮書發布的最新數據顯示，今年1月至9月，我國各級醫保部門追回醫保基金160．6億元，同比增長了38．7％。醫保飛行檢查已經覆蓋到所有省份，今年已檢查500家定點醫藥機構，數量超過此前5年的總和。



飛行檢查是醫保基金監管的一個重要方式，它主要分為兩種，一種是年度例行飛行檢查，一種是根據綫索進行的專項飛行檢查。今年通過飛行檢查查出的涉嫌違規金額超過了22億元。



近段時間就有兩起國家醫保局根據綫索派出專項飛行檢查組查處的騙保案例。



今年9月國家醫保局接到綫索，江蘇省無錫虹橋醫院涉嫌偽造病歷騙取醫保，醫院系統內出現了一些根本沒在那做過影像檢查的患者病歷。

