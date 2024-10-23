鴻蒙迎來新升級：重塑萬物互聯時代

（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，在10月22日舉辦的“原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會”上，華為正式為用戶帶來全新的原生鴻蒙操作系統（純血鴻蒙）。



從行業視角透析，純血鴻蒙不是對同行的平替，而是具有先進性，從一開始就與眾不同，是面向全場景智慧時代中國應用創新的數字底座，為千行萬業提供了廣闊的市場前景與發展機會。



對於消費者而言，純血鴻蒙迎來五大原生升級——原生精致、原生智能、原生流暢、原生互聯、原生安全，全面突破操作系統核心技術，帶來行業其他操作系統難以實現或復刻的智能生活體驗，為消費者提供了更優選擇。



五大原生升級



在原生智能方面，純血鴻蒙首次將原生AI能力融入系統，推出了全新的鴻蒙原生智能Harmony Intelligence。基於盤古大模型，小藝全面升級，具備了可實現23類場景交互，任務成功率超過90%，知識量突破萬億token，支撐超過300個智能原生服務分發。



同時，小藝交互方式升級，新增小藝拖拽、指關節圈選方式，隨時讓小藝為用戶智能處理信息。例如，直接將複雜的文檔“拖”給小藝，小藝就能提供分點摘要、生成思維導圖，大幅提升學習辦公效率。



原生安全方面，純血鴻蒙重塑操作系統的安全體系與秩序，推出了全新的星盾安全架構，從根源上保護隱私安全。其中，還首創性地將隱私管理模式從“管權限”轉為“管數據”，真正實現把隱私控制權交還給用戶。



原生互聯方面，純血鴻蒙具有物聯網全場景操作系統的優勢，從物聯網終端、到移動終端、到家庭終端、到筆記本、到PC機，能夠一個操作系統全部覆蓋，實現了設備間的無縫協同。全場景設備下，用戶可以在不同設備間自由流轉數據和應用，大大節省了時間成本。

