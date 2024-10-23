支付寶鴻蒙原生版迎來大升級

支付寶鴻蒙版 “碰一下”流暢度提升30%（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，10月22日，華為正式發布HarmonyOS NEXT。支付寶鴻蒙原生版也迎來一次大升級，首次在鴻蒙系統推出“碰一下”支付，為鴻蒙用戶帶來全新支付體驗，目前新版應用已經在鴻蒙應用市場更新上架。



基於HarmonyOS NEXT原生流暢的特性，通過雙方的進一步優化，“支付寶碰一下”流暢度提升超過30％。另外，新版應用整體性能提升15％。用戶可訪問使用數百萬支付寶小程序和一百多種生活服務，全面覆蓋支付、衣食住行等生活服務。



螞蟻集團副總裁陳亮在華為HarmonyOS NEXT發布會上表示，自2023年12月7日，華為與支付寶一起宣布正式啓動鴻蒙原生應用開發以來，支付寶幾百位技術專家全力投入研發。經過不斷打磨，2024年6月19日，支付寶鴻蒙beta版本上綫，之後迅速迭代十多個版本。2024年10月8日，華為HarmonyOS NEXT正式開啓公測，同一天支付寶鴻蒙原生版正式上綫。



10月22日最新升級的支付寶鴻蒙原生版，首次在鴻蒙系統上實現了“碰一下”支付體驗。鴻蒙原生系統用戶可在解鎖手機後“碰一下”商家收款設備即可完成支付。通過華為與支付寶共同努力優化，“支付寶碰一下”基於HarmonyOS NEXT原生流暢的特性，流暢度相比前一版本提升超過30％。



此外，在最新版本的支付寶鴻蒙原生版中也上綫了數百萬支付寶小程序和一百多種生活服務。全面覆蓋支付、衣食住行等場景，可為消費者帶來更加豐富的生活服務體驗，新版整體性能相比上一版提升15％。