專家呼籲構建健康生活方式醫學體系

中評社北京10月23日電／據新華網報導，近年來，健康生活方式普及和生活方式醫學得到國內外相關領域的普遍關注。日前，主題為“生活之境、前沿健康”的第四屆中國健康生活方式醫學大會上，近百位國內外專家分享研究成果，並發布全生命周期健康生活方式推廣倡議。



業內專家表示，普及健康生活方式對於防治慢病意義重大，我國亟須構建健康生活方式醫學體系，多方合力促進健康生活方式普及。



普及健康生活方式 提高健康預期壽命



世界衛生組織研究表明，健康和壽命60%取決於生活方式。健康的生活方式不僅有助於延長預期壽命，還能提高生活質量，減少疾病負擔。



不良生活方式是威脅我國居民健康的主要原因。《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》顯示，我國18歲及以上居民高血壓患病率為27.5%，糖尿病患病率為11.9%，高膽固醇血症患病率為8.2%，與2015年發布結果相比均有所上升。《“健康中國2030”規劃綱要》明確提出，要通過多方面措施提升全民健康水平，延長健康預期壽命。



2020年9月，國家心血管病中心成立首個健康生活方式醫學中心，標誌著健康生活方式醫學在中國正式落地。隨著國家醫療衛生健康工作從“以治病為中心”逐漸向“以人民健康為中心”轉變，健康生活方式的重要性成為共識，健康生活方式醫學也逐步成為“健康中國”戰略的重要學科抓手之一。



中國工程院院士、國家心血管病中心主任胡盛壽表示，非傳染性慢病疾病、心腦血管疾病、腎臟疾病、糖尿病等慢病都和生活方式密切相關，發展健康生活方式醫學是推進健康優先發展戰略最有效、最經濟的手段。我國須牢牢抓住公立醫院這個主力軍，建立健康生活方式醫學體系，探索以需求為導向的“醫工結合”產業發展模式，促進健康生活方式普及。



