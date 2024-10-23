多地醫保部門探索醫院回款直接結算

中評社北京10月23日電／據經濟參考報報導，長期以來，醫院回款慢是很多醫藥企業頭疼的老問題、大問題，貨款賬期長達6個月，有的甚至超過1年。近日，記者從國家醫保局獲悉，為應對醫院回款慢問題，福建、江西、廣東汕尾等地醫保部門積極探索直接結算，為破解回款慢的老問題提供新的解決方案。



福建推動藥械貨款直接結算公立醫院全覆蓋。福建醫保局成立省級醫療保障監測和電子結算中心，實現企業結算申請、醫院審核、醫保復核、醫院企業對賬、結算統計報表匯總全流程線上辦理，業務處理“數據不落地、資金全封閉、流程全線上、交易無紙化”。目前，貨款統一結算實施範圍已從全省藥品擴大到醫用耗材集采品種，結算周期控制在23個工作日內。



江西醫保局積極落實醫保基金與中選企業直接結算政策，通過周轉金直接預付貨款和醫院回款的結算模式，推動解決醫藥企業“回款難、回款慢”問題。截至2024年6月，全省累計為3175家配送企業直接結算155.8億元；其中今年上半年為2787家配送企業直接結算42.7億元，貨款結算周期從原來的6個月左右縮減為30天左右。



廣西通過醫保信息平台統一代收代付，加快藥耗貨款結算效率。廣西醫保局聯合相關部門開展貨款清欠工作，要求各醫療機構通過省級醫保信息平台招采子系統集采的藥品、醫用耗材貨款納入統一線上結算範圍。2024年藥品線上結算率43%，累計藥品線上結算金額172億元，藥品貨款回款時間縮短到30天內。2024年8月1日起，集采醫用耗材貨款全部實施線上結算，目前醫用耗材結算金額達2159萬元。



內蒙古醫保局打造醫保基金與醫藥企業“醫企銀直聯”業財一體化直接結算模式，建立集采藥品耗材醫保基金與醫藥企業直接結算機制，由自治區醫藥採購中心開立全區統一結算賬戶，受醫療機構委托向配送企業支付集采藥品耗材貨款。集采中選藥品在交貨驗收合格之日30天內回款，集采中選耗材在交貨驗收合格次月底前回款。



廣東汕尾以“兩病”集采藥品為切口探索醫保基金與醫藥企業直接結算模式。累計與醫藥企業直接結算藥品貨款約138.8萬元，回款周期不超過30天。首批遴選集采、國談“兩病”通用藥品34個（共55個品規）為試點，組織全市100家定點醫療機構和30家開通“雙通道”的定點藥店組成“聯盟”，進行醫藥貨款直接結算，待條件成熟後將逐步增加結算品種，逐步推至各採購平台。