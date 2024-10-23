以教學實踐一體化打造戲劇影視人才夢工廠

中評社北京10月23日電／據新華網報導，坐擁業內一流設備的標準劇場、配備杜比全景聲音響的錄音室、能夠真實還原電影拍攝場景的綠幕影棚、幾乎能以假亂真的舞美製作工坊……這裡不是國家大劇院也不是橫店、東方影都，而是中央戲劇學院（以下簡稱“中戲”）的實驗教學示範中心。



圍繞“教學實踐一體化”的培養模式，中戲正依托這一機構向戲劇影視全產業鏈輸送人才，也能夠讓學界與業界在產、學、研、用各個環節的合作中找尋共生之道。



值得一提的是，在幾代人孜孜不倦的探索中，一條戲劇影視人才培養的“中戲道路”正呼之欲出。他們熱切地希望，這條道路會為世界戲劇影視人才培養貢獻中國力量，一如莎翁山雕塑屹立於中戲校園眼眸望向遠方的模樣。



戲劇影視人才的“夢工廠”



2014年，中央戲劇學院實驗教學示範中心獲批成為國家級實驗教學示範中心，目前是國內戲劇影視學科唯一的全產業鏈融合實踐的國家級實驗室。2024年，中心入選“國家級實驗教學示範中心階段性總結典型案例”。



中心對標國際一流的硬件標準，下設劇場群落、舞美群落和影視群落三個部分，共同構成“教學實踐一體化”理念得以落地的硬件基礎。



走進中戲昌平校區的舞美製作實驗中心，一個老北京四合院“門臉”隨即映入眼簾，看上去這裡平平無奇，唯有上手觸摸後才能感受到這處造境的驚人之處。



“這裡的一磚一瓦，哪怕是立在旁邊的電線杆都是用泡沫、紙殼等材料復刻而成，舞美造型不光是要做到形似更要做到神似，哪怕是建築的肌理、斑駁甚至滄桑感、年代感，學生們也要力求1∶1還原。”一位舞美系的教師在介紹這處作品時告訴記者。



為了盡可能給學生提供設計和製作各類造型的實踐機會，舞美製作實驗中心儼然成了一處“小型工廠”，各種設備一應俱全。無論是製作建築造型要用到的3D打印機、4D雕刻機，還是製作服裝的縫紉機、熱轉印機，可以說“衹有師生想不到，少有這裡做不到”。



“學生的想法很多是天馬行空的，衹有真正上手做，才知道可行性的邊界在哪裡，等他們投身職業的時候，也更懂得成本管理。”一位實踐教師這樣看待學院引進眾多一流設備的意義。



