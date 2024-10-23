【
大
中
小
】 【
打 印
】
繁花滿城·國粹雅韵繪瓷展在蘇州滄浪亭展出
http://www.CRNTT.com
2024-10-23 16:17:08
中評社北京10月23日電／據新華網報導，9月28日至11月15日，繁花滿城·國粹雅韵繪瓷展在蘇州滄浪亭展出。滄浪亭是蘇州現存歷史最悠久的園林之一，園中修建的五百名賢祠是明清時期重要的儒家祠堂。此次展覽匯聚了多位當代藝術大師的傑作，他們以滄浪亭豐富的文化底蘊和五百名賢的卓越精神為創作靈感，精心挑選了與蘇州有著深厚淵源的歷史人物，以及園林蘭竹等具有代表性的文化元素。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
第九屆福建藝術節福州開幕
(2024-10-23 11:19:01)
“聽見當代中國”交響音樂會在維也納舉行
(2024-10-23 10:56:57)
當俄羅斯古斯里琴遇上中國民族樂器
(2024-10-22 13:52:02)
北京明清考古研究中心成立
(2024-10-22 12:56:39)
蘇州虎丘曲會啟幕
(2024-10-22 12:51:33)
以書為媒 中國文化“出海”又“出彩”
(2024-10-22 12:43:08)
新加坡華族戲曲協會會長：傳承傳統文化觀
(2024-10-21 11:31:27)
文明交流互鑒：新疆傳統樂器震撼伊朗媒體人
(2024-10-17 13:23:31)
文化和旅遊部：擦亮群眾文藝新品牌
(2024-10-16 12:06:55)
2024天府書展銷售超億元
(2024-10-16 10:58:40)