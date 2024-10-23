中評社北京10月23日電／據新華網報導，9月28日至11月15日，繁花滿城·國粹雅韵繪瓷展在蘇州滄浪亭展出。滄浪亭是蘇州現存歷史最悠久的園林之一，園中修建的五百名賢祠是明清時期重要的儒家祠堂。此次展覽匯聚了多位當代藝術大師的傑作，他們以滄浪亭豐富的文化底蘊和五百名賢的卓越精神為創作靈感，精心挑選了與蘇州有著深厚淵源的歷史人物，以及園林蘭竹等具有代表性的文化元素。