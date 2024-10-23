【
大
中
小
】 【
打 印
】
我國成功發射遙感四十三號03組衛星
http://www.CRNTT.com
2024-10-23 16:32:53
中評社北京10月23日電／據大公網報導，北京時間2024年10月23日9時9分，我國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將遙感四十三號03組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用於開展低軌星座系統新技術試驗。
此次任務是長征系列運載火箭的第542次飛行。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
我國科學家實現超寬光譜光源的高分辨成像
(2024-10-23 16:16:00)
無需半導體材料的電子器件問世
(2024-10-23 14:33:23)
“切紙術”思路幫助造出柔性3D微波天線
(2024-10-22 14:59:42)
骨幹電網輸電通道大規模衛星巡視首次實現
(2024-10-22 14:55:29)
我國自主研製的全球最大液壓油缸下線
(2024-10-18 11:43:08)
扎實推動科技創新和產業創新深度融合
(2024-10-17 17:08:30)
研究人員開發出自帶“開關”的新型胰島素
(2024-10-17 16:30:23)
科技創新“點燃”產業升級引擎
(2024-10-16 11:23:03)
我國成功發射高分十二號05星
(2024-10-16 11:04:37)
嶺大學者研農業無人機獲創新應用獎
(2024-10-15 13:46:54)