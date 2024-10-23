國家統計局公布31省份前三季度人均收入

中評社北京10月23日電／據大公網報導，國家統計局日前公布31省份2024年前三季度居民人均可支配收入數據，上海、北京均超6萬元分列前兩位，浙江首次突破5萬元關口位列第三，廣東、重慶、貴州三地也實現突破。



所謂居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。按照收入的來源，可支配收入包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。



浙江等四地實現突破



國家統計局數據顯示，前三季度國內生產總值949746億元，按不變價格計算，同比增長4.8%；全國居民人均可支配收入30941元，比上年同期名義增長5.2%，扣除價格因素，實際增長4.9%。



分省份來看，前三季度，上海人均可支配收入居首為66341元；北京緊隨其後為64314元；浙江首次突破5萬元關口，以52206位居第三；天津、江蘇、廣東3地超過4萬元，其中廣東首次突破4萬元關口為41037元；福建、山東、重慶3地超過3萬元，其中重慶首次突破3萬元關口為30792元；另外，貴州首次突破2萬元關口為20866元。



對比30941元的“國家線”，前三季度，上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建、山東8地人均可支配收入超過全國均值。



從增速看，31省份前三季度人均可支配收入均實現正增長，西藏、新疆、甘肅、陝西、寧夏、四川、廣西、青海、黑龍江、山東、雲南、河南、河北、貴州、重慶、安徽16地人均可支配收入增速跑贏全國。其中，西藏以8.1%的增速領跑。



按收入來源分，前三季度，全國居民人均工資性收入17696元，增長5.7%，占可支配收入的比重為57.2%；人均經營淨收入4939元，增長6.4%，占可支配收入的比重為16.0%；人均財產淨收入2585元，增長1.2%，占可支配收入的比重為8.4%；人均轉移淨收入5721元，增長4.9%，占可支配收入的比重為18.5%。