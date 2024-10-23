廣東加快推動千億級光芯片產業集群

中評社北京10月23日電／據大公網報導，從“卡脖子”到自主研發，廣東正加快推動“光芯片”產業發展。廣東21日公布《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案（2024－2030年）》（下稱《行動方案》），明確力爭到2030年取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破，打造10個以上“拳頭”產品，培育形成新的千億級產業集群。有行內專家指出，廣東省加快推動光芯片產業創新發展，有望補全補強新一代網絡通信、人工智能等產業鏈，推動數字經濟產業加速發展。＼大公報記者 盧靜怡廣州報導



“我國、我省光芯片現有基礎與國外差距不大，且不受集成電路先進制程‘卡脖子’等因素的影響，具備實現趕超和突破引領行業的可行性。”廣東省發展改革委有關負責人解讀該《行動方案》稱，光芯片不受集成電路發展的約束，有望帶動半導體產業變革式發展。



AI推動需求飈升 多家科企布局灣區



大眾對“芯片”耳熟能詳，那麼“光芯片”是什麼？據瞭解，光芯片是實現光電信號轉換的基礎元器件，不僅在通信領域有廣泛應用，還在工業、消費電子、汽車、醫療等領域發揮作用。其中，最值得關注的莫過於光芯片在AI算力的應用。全球AI算力需求爆發、雲廠商加碼算力資源、數據中心加速建設，作為實現數據中心內部光網絡互聯的關鍵設備，光模塊需求持續攀升，而光芯片是光模塊的核心組成部分，不僅決定了光模塊的性能和效率，還直接影響到網絡的速度和穩定性。其供應情況將直接影響光模塊交付節奏。



大公報記者梳理發現，今年以來，已有多家光芯片企業落戶大灣區內地城市。位於珠海的光庫科技，在珠海啟動鈮酸鋰高速調制器芯片研發及產業化項目建設，擴大光芯片和器件的生產規模並豐富產品線。從事光芯片研發生產的光庫科技聯席董事長、總經理王興龍博士表示，公司將緊跟行業發展趨勢，協同子公司在數據中心、光通訊器件、激光雷達光源模塊、光子集成等領域實現優勢互補，不斷加大生產規模並豐富產品線，為全球客戶提供更加高效、穩定、可靠的產品。



目前，廣東發展光芯片產業具備較好基礎，但也面臨上游“卡脖子”、下游“缺高端”等突出問題。為此，《行動方案》涵蓋從基礎研究、技術攻關、中試轉化、創新平台建設、產業集聚發展、領軍企業培育到合作協同創新等多個方面發力。從六大方面提出了18項重點任務，並提出關鍵材料裝備攻關工程、產業強鏈補鏈建設工程、核心產品示範應用工程和前沿技術產業培育工程等重點工程方面的8項任務，以加快培育發展光芯片產業。