台駐美代表激民憤　民眾：誰搞台獨誰上場

中評社北京10月23日電／據大公網報導，台“駐美代表”俞大㵢日前接受外媒訪問時，宣稱“台灣人準備好打仗”，引發輿論撻伐。台安全部門前副秘書長楊永明批評，俞大㵢的發言充滿指責與挑釁，陡然升高兩岸緊張氛圍。其言辭不像資深外事官員，也不像是應該要維持兩岸穩定的行政官員，反而更像是“黑熊部隊”的發言人。楊永明質疑，俞大㵢能代表哪些台灣人？島內有民眾表示，誰搞“台獨”，誰上戰場；民進黨官員搞“台獨”，那就應該是他們上戰場。



據中通社報導：俞大㵢日前接受美國福克斯廣播公司訪問，在談及兩岸議題時聲稱，面對大陸“軍事威脅”，台灣已經做好了準備，“台灣人已經準備好作戰（ready to fight）”。



中國國民黨“立委”賴士葆認為，俞大㵢是“駐美代表”，他的發言一定程度上代表了台當局對兩岸議題的態度。這樣的發言不僅對兩岸和平沒有幫助，也徒增台灣的風險。



國民黨“立委”馬文君也說，台海兵兇戰危，俞大㵢身為一名外事官員，工作應該是化干戈為玉帛，盡最大努力將台灣帶往和平，而非對外宣示“台灣已經準備好作戰”。況且，台灣真的準備好了嗎？大部分民眾都沒有這樣的態度，俞大㵢實在不該在這種時候煽風點火。



對於俞大㵢這番好戰言論，馬英九基金會執行長蕭旭岑痛斥，俞沒有權力代表台灣民眾發表此類激烈的言辭，認為這樣的舉動只會進一步激化兩岸關係。



