國務院新聞辦：外匯市場呈現較強韌性

中評社北京10月23日電／據人民日報報導， 國務院新聞辦10月22日舉行新聞發布會，介紹前三季度外匯收支數據情況。



“今年以來，我國堅持穩中求進工作總基調，加大宏觀政策調控力度，國民經濟總體平穩、穩中有進，跨境資金流動趨向均衡，外匯市場呈現了較強韌性，市場預期和交易總體理性有序。人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。”國家外匯管理局副局長李紅燕表示。



前三季度，在銀行代客涉外收付款方面，銀行代客涉外收入52594億美元，對外付款52566億美元，涉外收付款順差28億美元；在銀行結售匯方面，結匯16762億美元，售匯17975億美元，結售匯逆差1213億美元。



李紅燕表示，前三季度，我國外匯收支狀況主要呈現5個特點。一是跨境資金恢復淨流入，二是結售匯趨向基本平衡，三是近期結匯率有序回升、售匯率穩中有降，企業結售匯意願保持理性，四是外匯市場交易比較活躍，五是外匯儲備規模保持基本穩定。



經常賬戶是反映一個國家內外部經濟是否平衡的重要指標。上半年，我國經常賬戶順差937億美元，與同期的國內生產總值之比為1.1%，繼續處於合理均衡區間。其中，貨物貿易保持一定規模順差，繼續發揮了穩定跨境資金流動的基本盤作用；服務貿易逆差基本回歸到疫情前水平。初步統計，第三季度經常賬戶順差仍然保持在合理水平。



“近年來，我國發揮產業鏈供應鏈相對優勢，對外貿易競爭力增強，並帶動生產性服務業出口；同時依托國內大市場消費潛力，全球貿易夥伴充分共享我國發展機遇，推動我國進出口貿易平衡發展。展望未來，我國經常賬戶將延續規模擴大、基本平衡的發展態勢，有助於維護國際收支和外匯市場穩健運行。”國家外匯管理局國際收支司司長賈寧說。