北京通報打擊“職業閉店人”全國首案

中評社北京10月23日電／據人民日報報導，北京市市場監管局22日召開新聞通氣會，聯合北京市公安局經偵總隊通報打擊職業閉店侵害消費者權益行為。



北京市公安部門前期核查取證發現，北京小蕃茄教育咨詢有限公司（以下稱“藝術傘”）、北京木翼創想科技發展有限公司（以下稱“木藝藝術”）2家藝術培訓機構涉嫌職業閉店。接到公安部門移轉線索後，北京市市場監管部門立即對2家閉店企業及3家涉案背債中介機構、2名閉店人立案調查，查處虛假登記、協助虛假登記等違法行為，罰沒款合計65.58萬元，辦成打擊“職業閉店人”全國首案，取得突破性進展。



北京市市場監管部門同步撤銷了“藝術傘”“木藝藝術”虛假變更登記事項，將閉店鏈條中韓某、張某、賈某等9名自然人認定為虛假登記直接責任人，自虛假經營主體登記被撤銷之日起3年內不得再次申請經營主體登記。



今年以來，“職業閉店人”參與預付式經營企業閉店逃債、侵害消費者權益問題受到社會廣泛關注。“職業閉店人”一般通過線上或線下方式尋找目標企業，評估企業負債情況，按照負債總額收取一定比例傭金，以私下協商、秘密協議等方式操作，利用《中華人民共和國公司法》規定的變更、減資、破產清算等程序，幫助面臨經營困境的預付式經營企業變更法定代表人，轉移資產、逃避債務，以合法形式掩蓋非法目的。



一些“職業閉店人”通常會在閉店前，以店慶等名義組織促銷活動吸引消費者預付費用，“職業閉店人”主導的閉店行為也導致員工薪資被拖欠、消費者預付費用無法退還，擾亂市場經濟秩序，衝擊社會信用體系，給群眾造成經濟損失。