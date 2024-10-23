兩岸大灣區產業聯盟三明分部正式掛牌成立

10月22日，兩岸大灣區產業聯盟三明分部在海西三明生態工貿區圓滿舉行了掛牌儀式（主辦方供圖） 中評社北京10月23日電／近日，習近平總書記來福建考察，要求福建扭住建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新福建目標不放鬆，一張藍圖繪到底，繼續在加快建設現代化經濟體系上取得更大進步，在服務和融入新發展格局上展現更大作為，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。



10月22日，兩岸大灣區產業聯盟三明分部在海西三明生態工貿區圓滿舉行了掛牌儀式，福建省三明市政協副主席陳欣與福州海峽兩岸和平統一促進會會長、兩岸大灣區產業聯盟總召集人陳承茂共同為兩岸大灣區產業聯盟三明分部成立隆重揭牌，此舉標誌著兩岸大灣區區域合作步入了一個全新的發展階段，也預示著兩岸經濟合作與交流將迎來新的里程碑。兩岸大灣區產業聯盟三明分部的成立，不僅是一個新的開始，更是共同為兩岸大灣區發展貢獻力量的重要契機。借助這一平台的影響力，能吸引更多兩岸企業投資三明，為區域經濟的快速發展注入強勁動力，同時也為兩岸人民帶來更多的就業機會和經濟創新。



福建省三明市政協副主席陳欣在成立儀式上致辭表示，三明作為福建省老工業基地和新興工業城市，把握海峽兩岸融合發展示範區建設這一重大機遇，加快主導產業轉型提質、經濟社會創新發展。此外，三明先後推動京閩科技合作、滬明對口合作、新時代山海協作落地深化，因地制宜發展新質生產力。兩岸大灣區產業聯盟三明分部的揭牌設立，將進一步助力兩岸在產業、科創、人才等領域互聯互通，吸引更多企業、資本、人才集群集聚，為三明革命老區高質量發展示範區建設注入源源不斷的生機活力。



三明分部作為兩岸大灣區產業聯盟的重要組成部分，承載著推動兩岸產業深度融合、促進區域經濟發展的重要使命。福州海峽兩岸和平統一促進會會長、兩岸大灣區產業聯盟總召集人陳承茂出席本次揭牌儀式並致詞：“習近平總書記關於兩岸工作的一系列講話精神為兩岸大灣區的發展指明了方向，兩岸大灣區產業聯盟將在兩岸大灣區產業融合發展上積極探索，奮勇前進。同時，聚焦三明市的特色產業和優勢資源，充分發揮聯盟的平台優勢，加強與聯盟各成員單位的溝通協調，共同探索兩岸產業合作的新模式、新路徑。積極引進台資、台企、台灣技術和台灣人才，為三明市的經濟發展注入新的活力和動力。”

