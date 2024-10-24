峰會開幕 宋濤：文化是根脈和歸屬

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月24日電（記者 海涵）首屆海峽兩岸中華文化峰會10月23日在北京開幕，海峽兩岸400餘人出席開幕式，其中200餘位台灣文化界人士出席活動。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在致辭時表示，習近平總書記指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。我們將全面貫徹落實習近平總書記對台工作重要論述和中共二十屆三中全會精神，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅持為台灣同胞謀利造福，弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一，促進民族復興。中華文化歷來重視以和為貴，強調民為邦本，崇尚自強不息。希望包括台灣文化界人士在內的廣大台灣同胞積極參與兩岸經濟文化等各領域交流合作，與我們一道堅決反“獨”促統，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉，為中華民族偉大復興作出貢獻。



北京市政協主席魏小東在致辭時表示，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，助力台灣同胞參與民族復興進程，是兩岸同胞的共同使命，更是首都北京應有的責任。近年來，京台交流合作持續深化，北京市將繼續發揮首都優勢，秉持“兩岸一家親”理念，認真落實落細惠台利民政策措施，進一步為台灣同胞來京投資興業、旅遊觀光、求學創業創造更好環境。既要整合兩岸文化優勢資源聯手打造文化精品，也要適時出台更多支持文創產業發展的政策措施，吸收和運用好文化峰會成果，努力把促進兩岸文化交流合作與助力新時代首都高質量發展結合起來。



中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄在開幕式上表示，中華文化是兩岸的最大公約數，無論現實政治如何變化，這份文化根基始終存在，無論分隔多長時間，中華文化始終是兩岸之間最根本的連結。民族的偉大復興不能缺少文化的偉大復興，舉辦本次海峽兩岸中華文化峰會意義重大，台灣文化界對這次的盛會展現了很高的參與熱情，這表明文化的力量能夠超越隔閡成為兩岸人民心靈的共同語言。

