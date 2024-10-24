劉兆玄：中華文化是兩岸之間的最根本連結

中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄（中評社 海涵攝） 中評社北京10月24日電（記者 海涵）中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄10月23日在首屆海峽兩岸中華文化峰會上指出，無論身處何地，我們都能從中華文化當中找到共鳴。無論分別多長時間，中華文化始終是兩岸之間的最根本連結。



劉兆玄在開幕式致辭中表示，中華文化是5000年來從未間斷的文明，涵蓋著家庭、社會、價值觀、信仰等方方面面，不僅建構了每一個華人內心的文化根基，也為人類文明的多樣性提供了豐富的文化素材。



劉兆玄表示，中華文化是兩岸的最大公約數，無論現實政治如何變化，中華文化根基始終存在。中華文化始終聯繫著兩岸人民的感情和記憶，這種文化不僅是五千年悠久歷史的傳承，更是一種深刻的生活方式和價值觀的體現。無論身處何地，我們都能從中華文化當中找到共鳴。無論分別多長時間，中華文化始終是兩岸之間的最根本連結。



劉兆玄說，中華民族的偉大復興不能缺少文化偉大復興。在大陸日益重視傳統文化價值的時候，台灣卻逐步走向“去中國化”，這讓許多有識之士感到憂心。中華文化博大精深，源遠流長，具有深厚的包容和修復能力，數千年來歷經各種艱難，總能復興再新。



劉兆玄表示，兩岸分隔了七十多年，雙向的文化交流不僅可以增加彼此的瞭解，也可以刺激雙方的同理心，這個同理心必將是兩岸和平發展的重要基礎。

