楊渡：兩岸文化交流應多聚焦人文故事

楊渡（中評社 海涵攝） 中評社北京10月25日電（記者 海涵）台灣知名作家楊渡在海峽兩岸中華文化峰會期間接受中評社記者採訪表示，傳統文化要繼續保有生命力，就一定要創新。希望日後能夠建立一些鼓勵兩岸年輕人進行文化創新的平台，也希望日後兩岸的文化交流平台可以更多去講人民的生活或親情，多聚焦人文故事。他認為，民進黨當局沒有任何去中國化的可能，其種種操弄只是徒勞。



“兩岸需要建立更多文化平台。”楊渡說，文化包含著很多人文故事，蘊含著人情、親情。他舉例，有電視台在做兩岸家書節目，其中就呈現了許多人物和家族的故事，這些家書來往不是1949年後才有的，早在清朝時就已經開始了。通過家書，我們不僅可以看到兩岸同胞尋親的故事，也能夠探尋到更多兩岸歷史。如果把歷史放得更長遠，存在於兩岸同胞心底的文化會更為深厚、更有底蘊，源遠流長。



楊渡認為，兩岸之間應該更好、更多地敘述民間的故事，這會更接近於文化本身的味道。希望日後兩岸的文化交流平台可以更多去講人民的生活或親情，多聚焦人文故事。



楊渡指出，通過人的生命故事，會看到更具體的台灣。普通百姓或許對一些宏大敘事不太有感，我們應該更多從個人的生命史、家族史去探索台灣人內心真正的感受，在相互瞭解和相互體諒去看待歷史。文化是人與人瞭解和體諒的最好媒介，這種媒介使人的心與心之間搭起了橋梁。其中，文學藝術、影視是一個很好的平台，這些表達方式不必去敘述大的歷史或抽象的概念，可以從人的真正故事出發去敘事，這會帶來更真實的感受。



談及民進黨當局所謂“去中國化”，楊渡表示，“我不覺得民進黨有任何去中國化的可能。”他分析，民進黨所謂的“台灣化”其實是閩南文化。作為中華文化重要一環的閩南文化包括現在台灣的絕大部分民間信仰、民間藝術、民間休閑文化等，民進黨當局無論再如何“去中國化”都難以擺脫。民進黨當局的種種操弄，最終只會將閩南文化更加凸顯出來，所以他們是徒勞的。