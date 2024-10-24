孫玉菡：關愛隊支援長者計劃明年全港推行

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月24日電（記者 段曉魯）香港特區勞工及福利局局長孫玉菡昨日在立法會回復議員提問時表示，在荃灣和南區試行的地區服務及關愛隊伍，支援長者及照顧者計劃，過去半年探訪約4700個家庭，其中逾730宗長者個案轉介社福機構跟進。計劃明年會在全港18區推行。



孫玉菡表示，社會福利署2023年九月委聘東華三院推出24小時運作的照顧者專線，提供即時諮詢和情緒支援、外展／緊急支援及轉介服務等。至今專線共接獲超過五萬個來電，並把約850宗個案轉介至相關社區支援服務單位，配對適切的服務，包括約270宗長者個案獲轉介至長者服務單位或暫託服務。另外，專線以外展方式為56宗個案提供危機處理。



孫玉菡亦表示，全港214間長者地區中心和長者鄰舍中心在地區層面為長者提供多項支援服務。各長者地區中心設立長者支援服務隊，透過外展及社區網絡，識別有潛在服務需要的長者，並為他們提供適切援助。長者中心共有約28萬名會員，其中47000人正接受長者支援服務隊的服務及8000人接受個案服務。



孫玉菡稱，在識別有潛在服務需要的長者後，社福單位會根據情況安排他們接受安老服務統一評估。獲評估為有長期護理需要的體弱長者可加入資助長期護理服務中央輪候冊，亦可申請長者社區照顧服務券，無須輪候即可獲得資助社區照顧服務；身體缺損程度較低的長者可申請資助家居支援服務。另外，社福單位會協助有經濟困難的長者申請現金援助。