曾國衞：立法會選舉將以創新多元方式宣傳

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月24日電（記者 段曉魯）香港特區政制及內地事務局局長曾國衞昨日在立法會回復議員提問時表示，特區政府在明年將舉行的立法會換屆選舉會以各種創新多元和“接地氣”的手法向市民宣傳選舉，務求推出更多亮點活動以營造濃厚的選舉氛圍，一方面增強市民對選舉的認知，同時提高他們對選舉的關注度和參與度。



曾國衞表示，特區政府一再強調，特區的選舉制度對“一國兩制”行穩至遠，特區良政善治、長治久安至關重要。而經完善的選舉制度，不但維護了國家的政權安全，更全面落實了“愛國者治港”原則，守護好了特區的管治權，亦守護好香港的和諧穩定和市民的切身福祉。新選舉制度亦彰顯了制度本身的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性的特點和優點，為香港民主長遠健康發展打下堅實的基礎。因此，特區政府一直都不遺餘力宣傳推廣新的選舉制度，讓市民大眾深切明白到新選制與他們息息相關和其重要性。



曾國衞亦表示，以去年的區議會選舉為例，各項宣傳工作都採用了不少多元創新手法，如“區選夜繽紛”、“區選進社區”以及“共建美好社區大匯演”等嶄新、“接地氣”及與市民“零距離”接觸的活動；另外我們又向選民派發心意卡和設立“打卡位”等，這些都深受市民歡迎，整體宣傳效果亦十分理想。而政府各政策局和部門更是齊心協力，紛紛推出各種不同形式的選舉宣傳活動，整個社會的選舉氛圍可說是鋪天蓋地，成效有目共睹。