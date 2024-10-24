台文化界人士談中華文化：要把根扎得更深

台灣中國美術協會理事長李沃源（中評社 海涵攝） 中評社北京10月24日電（記者 海涵）首屆海峽兩岸中華文化峰會10月23日在北京開幕，200餘位台灣文化界人士出席活動。開幕式當天，部分台灣文化界人士受訪時表示，兩岸同文同種，中華文化是兩岸的根脈。兩岸文化交流很重要，要在交流中將文化的根扎得更深。同時，也要用新的方式傳承中華傳統文化的精髓。



台灣中國美術協會理事長李沃源的祖籍在福建金門，他現在猶記得兒時筆記本上的兩行字——“做個堂堂正正的中國人，當個誠誠實實的好學生”。李沃源說，他從小就是在中華文化的熏陶中長大的，這是任何力量都無法抹去的。中華文化融入在我們的血液中、生活中，是我們的“寶”。對於民進黨在島內推行所謂的“去中國化”，李沃源指出，“我們要走自己的路，講我們該講的話。”



台灣中國文藝協會理事長王吉隆表示，兩岸的文化交流很重要。兩岸同文同種，文化精神一脈相傳。可以說，兩岸在文化上早就統一了，所朝向的目標也是一致的。



談及中華文化的傳承，王吉隆表示，要用新的方式來呈現中華傳統文化的優點，使中華文化的精髓保留下去，運用在當今的作品中。



被問及台灣青年對於中華傳統文化的認識和瞭解狀況，王吉隆說，這是教育問題。即使有人試圖要掩蓋歷史，但歷史依舊是無法改變的，真理也還是會存在，“我們對此並不擔心”。

