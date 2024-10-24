快評：南非命“遷館”　台灣國際空間愈爭愈縮

中評社快評／南非政府要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞，期限將至。分析認為，這是民進黨政府這些年“台獨”作為、特別是賴當局近期加大力度挑戰聯大第2758號決議引起的負面效應，事件顯示台灣國際空間愈爭愈縮小。



南非外交部去年12月曾以口頭方式要求台灣駐南非聯絡代表處遷走，今年4月下達正式通知，限期6個月，將在10月30日到期。南非曾公開表示“聯合國的立場就是南非的立場”，這次明令台灣駐南非聯絡代表處搬家，依據的即是聯大第2758號決議。



此前，台灣駐外代表處被要求遷出首都已有前例，如台灣駐非洲尼日利亞代表處2018年被要求遷出首都阿布加。今次南非命台灣“遷館”影響更大，因為南非是非洲最重要國家之一，在非洲舉足輕重。



今年5月之前的8年，台灣在蔡英文主政期間喪失10個“邦交國”，目前只剩12個“邦交國”。賴當局上台後台灣外交再遭連番挫敗，包括蔡英文訪歐被英國拒絕，賴清德想派陳建仁出任亞太經合會議特使被拒，台灣駐蒙古代表處的“雙十酒會”取消舉行，等等。



南非命台灣“遷館”觸痛“台獨”勢力，賴當局講了很多色厲內荏的大話。中時23日發表社論指出，台灣和美國想藉挑戰聯合國第2758號決議，來為台灣爭取國際空間，結果反而招來猛烈反擊；兩岸關係如墜崖式惡化，台灣外交首當其衝要付出代價，“賴政府”恐怕得面對更多風暴。