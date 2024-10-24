沙利文答中評問 談美中“大國共存”

沙利文回應中評社記者問題，談美中大國共存 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓10月23日電（記者 余東暉）在華盛頓有人鼓吹“中國經濟見頂論”或“中國經濟崩潰論”之時，拜登的國安顧問沙利文在回應中評社記者提問時不願公開評判中國經濟狀況，而是強調美中之間雖然存在激烈持續的競爭，但彼此要學會“大國共存”。



美國總統國家安全事務助理沙利文23日早上在布魯金斯學會就“美國國際經濟議程”發表演講。這是他繼去年4月在布魯金斯學會首次就執政期過半的拜登政府的國際經濟政策議程發表演講之後，在拜登政府的尾聲再度回顧總結美國現行的國際經濟政策議程。



去年的演講中，沙利文提出要動用國家力量，從產業政策和經濟外交兩方面重振美國在大國競爭時代的競爭力，被學界總結為“新華盛頓共識”，並引發美國是否背離其一貫倡導的自由主義和市場經濟的關切。在最新的演講中，沙利文雖然強調美國依然堅持自由貿易，但堅稱隨著戰略環境的變化，美國的戰略和政策手法也要變化，尤其聚焦中國崛起的戰略環境變化。



去年沙利文的演講談對華“去風險”而不是“脫鉤”，連同財長耶倫的對華經濟政策演講，被認為是美中恢復高層接觸、關係回穩的信號。今年的演講，中國依然是逃不過的話題。在問答部分，主持人問：展望未來五年，美國和中國的經濟政策會怎樣，會否各幹各的？