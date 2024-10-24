內地穩經濟見效　香港樓市重現生機

圖：經濟及股市回暖，新盤市場近期也再度熱鬧起來。（圖源：大公報） 中評社北京10月24日電／據大公報報導，近期市場受到內地穩經濟“組合拳”的利好帶動，表現都較9月初理想很多。雖然港股呈大上大落之勢，但從成交金額來看，也顯然擺脫了“一潭死水”的困局，很多股民都能從中獲利。不過，也有很多投資者早前高位入貨，至今仍然未能回到成本價。



其實在樓市當中，同樣有不少物業投資者因資金流問題變得十分被動。雖然樓價已由高峰期回落三成，而且又進入減息周期，再加上中央連環穩經濟措施，現在是入市好時機准沒有錯，但礙於早年高位持貨太多，現在已沒有能力及膽量入市，只能白白地錯失機會。



股市、樓市及經濟氣氛得以轉好，除了有賴於減息和刺激政策之外，香港自身的優勢亦不可忽視。在最新的《2024年世界人才排名》中，香港由去年第16位大幅上升至第9位，是2016年以來首次重返十大之列。而世界銀行的《營商環境成熟度評估報告》，將香港評為表現最好十個經濟體之一。



在最新的《全球金融中心指數》報告中，香港在全球金融中心排名中重返第三。該報告亦評估了金融中心的金融科技水平，香港位列全球十大金融科技中心之一。三季度香港的IPO市場也重返全球前四，今年首三季的集資額達到556億元，較去年同期增長123%。