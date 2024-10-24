港股料反復向上　挑戰21000點

圖：華潤電力（00836）（圖源：大公報） 中評社北京10月24日電／據大公報報導，港股昨日一度試闖21000關，最高升至20942點，升444點，差58點就叩這一關口大門，可惜欠臨門一腳，在無法破關之下，沽盤轉增，買意收斂，升幅亦迅速收窄。收報20760點，升261點。全日成交1926億元，較上日多388億元。



華潤電力配股 股價跌6.6%



昨日最引人矚目的是開市時華潤電力（00836）宣布以每股19.7元（折讓5.06%）向投資者配股，共籌72億元，結果市場反應激烈，開市即大幅跌破配售價，曾低見18.42元，較配售價低近6.5%，其後雖有反彈，但沽空者大增，沽空率高達53%，好淡進行“盤腸大戰”，收市報19.38元，淡友勝出首回合。至於同系新股華潤飲料（02460）昨首日登場，收16.68元，較招股價高15%。一升一降，相映成趣。



對於華潤電力的配股集資，我頭牌認為無可厚非，這只是發揮股市正常功能而已，加上策劃這次集資，也作了一些安排，包括控股者參與認購，斥資33億元，占總集資逾45%，另外又有90日禁售期，避免短線“割韭菜”。不過人算不如天算，最終還是被淡友殺退。昨日華潤電力成交29.25億元，有五成三是沽空的，可見數額極龐大，這樣的瘋狂沽空，我估計不是全無風險的，就看好友如何打這一仗了。