啟德跑道盤首批78夥　入場費423萬

圖：會德豐地產梁志堅（右二）、黃光耀（中）、恒地韓家輝（左二）、新世界黃浩賢（左一）、中國海外游偉光（右一），公布DOUBLE COAST Ⅰ首批開價。（圖源：大公報） 中評社北京10月24日電／據大公報報導，一手市場大旺，個別新盤開價仍偏向保守。會德豐地產、恒地（00012）、中國海外（00688）及新世界（00017）合資的啟德跑道區DOUBLE COAST Ⅰ，首批推出78夥，折實平均呎價17899元，較上月開價的維港.雙鑽略低3%，折實入場近423萬元。周六正式收票及對外開放。＼大公報記者 梁穎賢



身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅表示，項目首批開價保守，現時樓市逐漸止跌回升，確認現時買樓“最著數”，因為樓價仍未回升，相信市民會把握樓市升浪來臨前入市，估計樓價年底有5%至10%升幅，升勢能持續多久則有待觀察，並預告加推必會加價。



地產建設商會上周與特區政府就啟德智慧綠色集體運輸系統發展一事會晤後，得悉已落實興建時間表，梁志堅相信今次“唔會走雞”，對區內買家及用家均屬好消息。該系統將設有5個車站，而DOUBLE COAST Ⅰ位於鄰近分站。



實用面積265呎起



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST Ⅰ首批分散於第3及第5座。低座第5座包括3夥1房及3夥2房；高座第3座包括9夥開放式、17夥1房、42夥2房及4夥3房，實用面積265至627方呎，即供直減樓價12%，折實422.5萬至1266.1萬元，折實呎價15943至20315元，折實平均呎價17899元：當中65夥折實價低於800萬元，整批價單定價計市值約6.3億元。示範單位昨日率先開放予VIP，周六正式對外開放及收票。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，折實售價及呎價最平單位為3座1樓G室，實用面積265方呎，折實422.5萬元，折實呎價15943元。而5座低座最平為5座2樓C室，實用面積305方呎，折實612.2萬元，折實呎價20072元。