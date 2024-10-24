國家安全部：嚴防間諜竊密太空技術

中評社北京10月24日電／﻿據大公報綜合中通社、央視新聞報道：中國國家安全部23日發文表示，嚴密防範境外間諜情報機關對中方太空領域關鍵技術和數據的洩竊密風險，以堅決維護中國太空主權、安全、發展利益。



據“國家安全部”微信公衆號文章指，太空安全是太空系統、太空權益、太空軌道環境等方面不受威脅、侵害的客觀狀態，是國家安全的重要支柱和重要組成部分。從國家層面看，維護太空安全表現為確保國家安全範疇內的太空資產、太空權益和軌道環境免遭自然環境與人類活動所形成的威脅或侵害。維護太空安全已成為決定國家未來生存和發展的重要國家安全戰略。



伴隨著航天技術的發展，人類正在以前所未有的速度開發著太空。太空日益成為經濟新增長點、軍事鬥爭新戰場、國家安全新疆域，主要大國和中等強國都把發展太空置於優先發展位置，太空安全形勢日益嚴峻。



文章表示，太空資源爭奪日趨緊張。太空探索面臨軌道與頻譜資源緊缺局面，廢棄的衛星、火箭殘骸等在太空中以高速飛行，增加了航天器發生碰撞的風險。太空軍備競賽日益加劇。近年來，個別西方國家組建太空作戰部隊，演練太空行動能力，甚至將我國視為太空領域主要競爭對手，鼓吹太空霸權論和軍備競賽論，對我不遺餘力開展遏制打壓，太空和平環境面臨威脅。太空技術失竊密風險尚存。近年來，境外間諜情報機關通過高精度衛星對我開展遙感偵測，意圖從太空中對我開展觀測竊密。個別國家間諜情報機關對我航天領域實施滲透竊密活動，通過對我科研人員利誘、攀拉、脅迫等手段，意圖竊取我航天領域最新研究進展。



文章指出，一個時期以來，國家安全機關與有關部門一道，依法查處了一些通過利誘、攀拉、脅迫等手段伺機竊取我航天領域最新研究進展的違法案件，有力打擊了境外間諜情報機關對華開展情報活動的囂張氣焰。面對太空安全領域的新形勢、新任務、新挑戰，國家安全機關嚴密防範境外間諜情報機關對我太空領域關鍵技術和數據的洩竊密風險，以實際行動堅決維護我國太空主權、安全、發展利益，為航天強國建設築牢安全屏障。