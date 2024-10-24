留法女孩趙洋琵琶聲飄萊茵河邊

中評社北京10月24日電／據人民日報海外版消息，初秋時分，法國斯特拉斯堡街頭日光和麗，風景如畫。身著漢服的留法女孩趙洋在萊茵河邊，以一曲《壁上觀》吸引了往來路人的目光。圍觀的人群中，有人拿出手機記錄下這一美妙畫面，有人微笑聆聽。一曲過後，大家紛紛獻上掌聲。



趙洋與琵琶的緣分始於兒時。四歲那年，母親讓她在少年宮的琵琶和小提琴興趣班中選擇其一學習，她被前者深深吸引。高中畢業後，趙洋來到法國求學，現在是斯特拉斯堡大學電影專業研二的學生。在求學期間，她走上街頭，向當地民眾展示中國傳統音樂的魅力。趙洋還將身著漢服的琵琶街演視頻上傳到國內外社交媒體平台，吸引了超過30萬粉絲的關注。



視覺與聽覺的享受



位於法國東北部與德國接壤的邊境城市斯特拉斯堡是宮崎駿電影《哈爾的移動城堡》取景地之一，這裡童話般的建築風格每年吸引大量遊客前來觀賞。2021年9月的一天，趙洋偶然間萌生了在這裡取景彈琵琶的想法。



在趙洋表演的眾多曲目中，國風曲目最為常見。她認為國風最能展示中國傳統文化的魅力。琵琶樂加上華美漢服，視覺與聽覺的盛宴便呈現在路人面前。趙洋說：“我還沒開始演出就有很多人圍觀了。”



除了國風曲目外，趙洋也積極嘗試現代風格曲子。她在表演形式和技法上不斷探索，在演奏法國搖滾音樂劇《紅與黑》中經典曲目《榮耀向我俯首》時，她戴上了墨鏡，漢服與墨鏡、琵琶與搖滾的“反差”組合點燃起現場的氣氛。趙洋說：“一開始只覺得墨鏡裝扮與這首曲子很搭。後來發現這樣做大膽、創新，展現了中國年輕一代朝氣蓬勃的精神面貌。Z世代給傳統文化注入了新的力量。”

