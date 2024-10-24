中管高校紀檢監察機構深入推進師德師風建設

中評社北京10月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，“黑發積霜織日月，三十餘年的光景總是用匆匆的腳步去點數。交大任教三十四年，他始終堅守教書育人初心，牢記立德樹人使命，把全部的精力與愛奉獻給了一屆又一屆的學生。”



前不久，西安交通大學人居環境與建築工程學院教授顧兆林以2024年度“師德先進個人”的身份登上學校新聞網的主頁。今年以來，西安交大共評選出5名師德標兵、18名師德先進個人和5個師德師範團隊。“老師，您好！”欄目自8月25日首次亮相網站以來，已累計刊發教師先進事跡報道21篇。



今年6月，西安交通大學紀委、監察專員辦推動學校黨委出台教師思想政治和師德師風三級聯動責任制落實辦法，建立學校黨委、二級單位黨組織、教師黨支部三級聯動工作機制，進一步壓緊壓實師德師風建設責任。此次由學校多部門聯合策劃的“師德先進個人”系列展示，就是該機制的成果。



抓好師德師風建設是高校落實立德樹人根本任務的內在要求和重要保證。中管高校紀檢監察機構立足職能職責，督促學校黨委把師德師風建設擺在立德樹人重要位置，緊盯目標、細化任務、精准施策，持續淨化學校教書育人環境。



心有大我、至誠報國的理想信念，言為士則、行為世範的道德情操，賦予高素質教師隊伍建設以價值規範。先進示範發揮引領作用，能够充分激發高尚師德的內生動力。



今年教師節，複旦大學書畫篆刻研究會的書畫家將今年榮休的96位教職工的院系、姓名，書寫在宣紙上，精心裝裱成書法手卷，銘記他們高尚的師德師風以及對複旦的貢獻。



在該校紀委、監察專員辦的推動下，複旦大學將弘揚教育家精神與弘揚複旦精神有機結合，完善教師榮譽表彰體系，持續開展本科畢業生“我心目中的好老師”“研究生心目中的好導師”等評選活動，舉辦從教三十年、教師榮休、“最後一課”等儀式，樹立師生信服的身邊榜樣。



正面典型為“鏡”，反面典型為“戒”，對存在師德失範行為的教師予以嚴肅處理，發現一起，處置一起，絕不手軟。

