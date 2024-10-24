開創“大金磚合作”高質量發展新局面

中評社北京10月24日電／據新華社消息，這是金磚發展過程中又一重要進展——23日，金磚國家領導人第十六次會晤在俄羅斯喀山舉行，此次會晤是金磚擴員後首次舉行，與會領導人們決定邀請多個國家成為金磚夥伴國。習近平主席發表重要講話，站在構建人類命運共同體的高度，著眼“大金磚合作”開局之年，為金磚國家團結奮進擘畫藍圖，發出了加強多邊主義、維護公平正義、促進共同發展的時代強音。



“君子處事，於義合者為利。”自成立以來，金磚國家始終秉持開放包容、合作共贏精神，堅守團結自強初心，致力於維護多邊主義，成為國際事務中積極、穩定、向善的力量。如今，越來越多的國家希望叩開“金磚之門”、參與金磚合作，彰顯金磚合作機制的強大生命力和影響力，體現了和平發展、合作共贏的人心所向，也折射出“全球南方”群體性崛起、世界多極化進程加速推進的大勢所趨。當前，世界百年變局加速演進，世界越是動蕩，時代風浪越大，金磚國家越要勇立潮頭，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，淬煉金磚成色，展現金磚力量，把金磚打造成促進“全球南方”團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力量。



“大金磚合作”之“大”，不僅意味著金磚“朋友圈”的擴大，也代表著團結合作的進一步升級。習近平主席順應歷史大勢，把握時代機遇，提出建設“和平金磚”“創新金磚”“綠色金磚”“公正金磚”“人文金磚”等五大主張。這五項主張貫穿著構建人類命運共同體理念的核心要義，反映了金磚國家求團結、促穩定、謀發展的共同意願，為開創“大金磚合作”高質量發展新局面指明方向路徑，注入強勁動力。



推動“大金磚合作”高質量發展，當有經世濟民的大智慧。和平是發展的前提，金磚國家要做共同安全的維護者，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走出一條普遍安全之路；創新是發展的動力，金磚國家要做高質量發展的先行者，順應新一輪科技革命和產業變革趨勢，緊跟時代步伐，培育新質生產力；綠色是這個時代的底色，金磚國家要做可持續發展的踐行者，主動融入全球綠色低碳轉型洪流；公正是金磚合作的追求，金磚國家要做全球治理體系改革的引領者，踐行真正的多邊主義，以公平正義、開放包容為理念引領全球治理改革，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權；人文交流為金磚合作提供深厚的民意基礎，金磚國家要做文明和合共生的倡導者，積極倡導不同文明包容共存，讓不同文明交相輝映，照亮金磚前行之路。

