從嚴治黨，一體推進不敢腐不能腐不想腐

中評社北京10月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不僅是反腐敗鬥爭的基本方針，也是全面從嚴治黨重要方略。二十屆中央紀委三次全會強調，反腐敗鬥爭已經進入深水區，絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須持續發力、縱深推進，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，同時發力、同向發力、綜合發力，不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件。中央紀委國家監委“一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰”課題調研組，運用深學習、實調研、抓落實工作方法，以中央和國家機關為重點開展了專題調研。



全面理解、准確把握習近平總書記關於一體推進不敢腐、不能腐、不想腐重要論述的精髓要義與內涵要求



一體推進“三不腐”是新時代黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的科學理論和實踐成果，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要內容，貫穿著辯證唯物主義和歷史唯物主義認識論、方法論，貫通了目標與路徑、治標與治本、自律與他律，為新征程上堅定不移推進全面從嚴治黨指明了前進方向、提供了根本遵循。



深刻把握一體推進“三不腐”的理論根脈。一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，是習近平總書記在長期實踐中總結提出的原創性理論，凝結著習近平總書記對全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的深邃思考和科學把握。在浙江工作期間，習近平同志就提出要“不斷強化‘不能為’的制度建設，‘不敢為’的懲戒警示，‘不想為’的素質教育”，指出“事前教育很重要，通過增強自身‘免疫力’讓人不想腐敗；事後處理也很重要，通過強化警示作用，讓人不敢腐敗；全過程監督更重要，通過嚴格制度規範，使人不能腐敗”。之後，習近平總書記多次就“三不腐”作出重要論述，反複強調要“形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防範機制、不易腐的保障機制”“形成不想腐、不能腐、不敢腐的有效機制”“著力構建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制”。在十九屆中央紀委三次全會上，習近平總書記首次完整提出一體推進“三不腐”的重要要求。在十九屆中央政治局第四十次集體學習時，習近平總書記圍繞一體推進“三不腐”進行系統全面闡述。黨的二十大以來，習近平總書記對新征程上一體推進“三不腐”作出新的重要部署，在二十屆中央紀委二次全會上明確要求“把不敢腐、不能腐、不想腐有效貫通起來，三者同時發力、同向發力、綜合發力”。

