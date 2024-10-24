完善監督體系　確保改革任務在基層落地落實

中評社北京10月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的二十屆三中全會強調，要完善黨和國家監督體系。把重大改革落實情況納入監督檢查和巡視巡察內容，以實績實效和人民群衆滿意度檢驗改革。紀檢監察機關作為黨內監督專責機關，要立足職能職責，在緊盯“關鍵少數”、聚焦重點領域、強化基層監督、引導群衆參與等方面持續發力，推進全面從嚴治黨不斷向基層延伸，以改革創新動能提升監督治理效能，有力有效服務保障改革縱深推進。



緊盯“關鍵少數”加強綜合監督。紀檢監察機關要協助黨委履行全面從嚴治黨主體責任，強化上級黨組織監督，做實做細同級監督，深入開展政治巡察和政治生態分析研判等工作，增強黨委（黨組）對下級“一把手”和領導班子的綜合監督實效，以管住“關鍵少數”帶動“絕大多數”。要督促“關鍵少數”帶頭推進市縣兩級政治生態分析研判工作，充分發揮黨委統籌領導作用，通過召開政治生態分析研判聯席會議，及時會商總結研究分析相關情況，將政治生態分析研判與政治巡察、述責述廉、“一把手”談話等工作貫通起來，形成常態化工作機制。要綜合運用巡察、督查、審計、考核、檢查等各類監督信息和各單位日常監管信息，定期對下級黨組織開展政治生態分析，精准對“一把手”和領導班子進行政治畫像。要加強監督成果運用，及時將政治生態分析研判情況向黨委和領導班子成員報告，作為強化監督、選人用人、深化治理等方面工作的重要參考，對政治生態存在問題的黨組織開展駐點研判，一體開展政治監督和政治巡察，深入分析問題根源、統籌部署整改整治，推動政治生態淨化優化。



聚焦重點領域加強專項監督。專項監督（包括集中整治、專項治理）是護航重點領域改革的有效抓手和重要保障。紀檢監察機關推進專項監督過程中，要以政治監督為統領，以鏟除腐敗滋生的土壤和條件為重點，以推動深化改革、促進完善治理為路徑，聚焦風險隱患大、問題矛盾多的行業領域，堅持系統施治、突出治理導向，做到專責監督與行業監管相結合、治標與治本相結合，促進黨中央重大決策部署在基層落地見效。要強化辦案引領，加強問題綫索精准分析處置，充分運用提級辦理、直查快辦、掛牌督辦等方式，注重運用大數據等信息化手段深挖徹查，提升辦案質效。要強化以案促改、以案促治，對腐敗問題多發易發的重點領域、重點單位進行重點監督，強化各類監督貫通協調，推動有關行業主管部門系統開展整改整治，全面深入排查問題，扎實開展紀律教育，督促完善制度機制、持續深化改革、加強隊伍建設，切實解決源頭問題。

