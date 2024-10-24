加強廉潔文化建設　傳承中華傳統文化基因

8月27日，來自青海省黃南州民族歌舞劇團的演員表演藏戲經典選段《金城公主》。（圖源：新華社） 中評社北京10月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記強調，要加強新時代廉潔文化建設，積極宣傳廉潔理念、廉潔典型，營造崇廉拒腐的良好風尚。加強新時代廉潔文化建設，是一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的基礎性工程，是深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的有力舉措。中華優秀傳統文化包含豐富的廉潔基因，加強新時代廉潔文化建設，必須自覺傳承好中華優秀傳統文化基因。



加強新時代廉潔文化建設，必須汲取中華優秀傳統文化中的廉潔元素。文化是一個國家、一個民族的靈魂和血脈。中華優秀傳統文化作為中華民族在漫長歷史長河中淘洗出來的智慧結晶，其中包含豐富的廉潔文化理念和文化實踐。在理論層面，非常強調“禮義廉恥，國之四維。四維不張，國乃滅亡”“廉者，政之本也”“居官清廉乃分內之事”等，這些思想彰顯著崇德尚廉、廉為政本、持廉守正的中華優秀傳統文化。在實踐層面，則包含清官廉吏的嘉言懿行、古聖先賢的家教家風、頌廉貶腐的鄉論民謠等重要內容，並在長期發展中形成一大批制度成果。在古代對官員的考核中，將是否清廉作為一條重要標準。《周禮》中記載“六廉”，即“廉善、廉能、廉敬、廉正、廉法、廉辨”，在制度層面將廉潔政治思路舉措固化下來。這些理論和實踐層面的成果，是中華優秀傳統文化的寶貴財富，加強新時代廉潔文化建設，必須充分汲取這些源頭活水，深挖中華優秀傳統文化中的廉潔因子、厚德元素，將公而忘私、忠貞不渝、克己奉公等元素納入廉潔文化範疇。



加強新時代廉潔文化建設，必須推動中華傳統廉潔文化的創造性轉化和創新性發展。傳統文化在其形成和發展過程中，會受到當時人們認知水平、時代條件、社會制度等因素制約，有精華也有糟粕，必須有選擇地加以辨別，去粗取精、去偽存真。廉潔文化作為中華優秀傳統文化中的精華部分，需要不斷加以改造轉化，使之更加符合時代發展要求。新時代廉潔文化深深根植於中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化，其中的清廉元素蘊涵著新時代廉潔文化的內核和要求，是加強新時代廉潔文化建設的有力支撐和方向指引。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》強調，“必須增強文化自信，發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優秀傳統文化”。在新時代加強廉潔文化建設，必須厚植廉潔奉公的文化基礎，以革命文化淬煉公而忘私、甘於奉獻的高尚品格，以社會主義先進文化培育為政清廉、秉公用權的文化土壤，以中華優秀傳統文化涵養克己奉公、清廉自守的精神境界，不斷賦予廉潔文化新的時代內涵和表現形式，推動中華傳統廉潔文化創造性轉化、創新性發展。