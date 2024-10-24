為讓牧區孩子看遠，他用半輩子托舉和牽線

中評社北京10月24日電／據新華社消息，為讓牧區孩子“看遠”，他用半輩子托舉和“牽線”



一條公路，一根網線，一顆初心——拉薩最偏遠鄉漢族教師宋玉剛的27年堅守



日多鄉中心小學就位於川藏公路邊。站在教學樓二層，能看到拉薩市墨竹工卡縣公路上車輛往來穿梭。這條路像一條大動脈，把青藏高原與外面的世界連在一起。



小學副校長宋玉剛一直覺得，自己和川藏公路很有緣。



“當初父親參與解放西藏，一邊打仗一邊修路，那條路也成了川藏公路的前身。後來我從師範學校畢業，被分配到偏遠的日多鄉，也正是因為看到學校離這條路不遠，才下決心扎根，一晃半輩子過去了。”



川藏公路修通後，越來越多的交通網、物流網、互聯網建設起來，把雪域高原與祖國內地連接得更加緊密。



連接，既是時代進程的賦予，也是有近30年教齡的鄉村教師宋玉剛的“個人堅持”。



從最開始在拉薩採購畫册雜誌背回學校，到架起日多鄉唯一一台聯網電腦，再到建成有48台高配置一體機的嶄新電腦教室——在時代進程與宋玉剛的個人求索下，日多鄉，這個海拔4300多米的拉薩市最偏遠鄉，也與外面的世界越來越近。



“這些年，我就想把他們舉高些，讓高原牧區的孩子，也能看到外面的世界。”宋玉剛說。

