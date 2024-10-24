劉和剛：民歌唱的就是老百姓自己的事

中評社北京10月24日電／據新華社消息，“我兒子從小就會唱《半個月亮爬上來》等民歌，到小學三年級突然不唱了。他說學校沒人唱這歌，會被同學笑話。”歌唱家劉和剛近期接受新華社記者專訪時說，民歌唱的就是老百姓自己的事，但受流行音樂等衝擊，中國民歌遭遇傳承瓶頸，但只要扎根人民、扎根生活，民歌這棵“老槐樹”終將枝繁葉茂，浸潤人心。



“中國民歌遭遇傳承瓶頸”



劉和剛說，民歌是56個民族從茶餘飯後、勞作當中產生的音樂，飽含著生產生活的智慧和真摯的情感。“民歌跟普通老百姓息息相關、血肉相連，只要你喜歡，張嘴就可以唱。”



劉和剛說，許多經典民歌凝聚著歷史和文化，承載著大眾的共同回憶。但即便是擁有如此深厚文化底蘊的歌唱形式，在當下也面臨時代挑戰。



“受流行音樂等衝擊，中國民歌遭遇傳承瓶頸，很多‘90後’‘00後’都不知道啥是民歌。難道它快成了‘非物質文化遺產’？”劉和剛揪心地說。



“民歌是我們民族音樂文化的根，它就像一棵‘老槐樹’，它的蓬勃發展需要多方面的支撐。”劉和剛說，民族音樂在培養審美情操，地方文化傳播等方面發揮著重要作用，在接受新鮮文化和音樂的同時，不能忘記、更不能扔下它。



“新時代的民歌要與時俱進”



“我熱愛中國民歌，希望搭建一個平台，讓民歌發揚光大。”2022年起，為了讓更多年輕人喜歡上民歌、傳承民歌，劉和剛創辦“中國經典民歌展演”活動，通過比賽、舉辦公益演唱會等方式，讓民歌走進校園，力求推出更多新人佳作。

