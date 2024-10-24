霜降時節對農事活動有影響嗎？專家解讀

中評社北京10月24日電／據新華社消息，昨天（23日）是秋季的最後一個節氣：霜降。這意味著秋天過去、冬天即將到來。霜降過後天氣漸冷，氣溫起伏加劇，進入一年中晝夜溫差最大的時段。霜降時節對農事活動有什麼影響？俗話說“最怕霜降晴”，農業諺語又是怎麼形成的？來看記者對專家的採訪。



專家告訴記者，作為記錄季節變化的重要時間體系，二十四節氣將太陽一年中的運動軌跡劃分為24等份，從而指導民眾進行生產和生活。在不同地區，當地人將不同節氣和農事活動結合起來，形成了具有地方特色的農業諺語。



中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員 張永勛：二十四節氣原先是古人對黃河流域一代農業生產和氣候變化的總結，其實和二十四節氣相關的農諺，地域性是很強的，並不是說一種農諺它是適用於全國各地的。



霜降時節，全國秋收秋種正加速推進。專家表示，霜降過後氣溫降低，各地應及時關注氣候變化情況，避免影響農事活動。



中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員 張永勛：在不同的地方霜降和農業是息息相關的。北方主要是要搶農時，要及時播種，因為北方的光熱資源相對南方來說並不是太充足，如果播種播晚了可能熱量不足。南方可能還是搶收水稻，收穫時間更久一些。