乳腺癌容易盯上哪些人？科學預防要知道

中評社北京10月24日電／據新華社消息，每年10月是世界乳腺癌防治月。近年來，全球乳腺癌的發病率一直居高不下。被稱為“粉紅殺手”的乳腺癌，位列女性惡性腫瘤發病率首位。



乳腺癌全球發病率



高居癌症第二位



今年49歲的吳女士在上海從事醫療衛生領域相關工作，一次偶然間發現自己胸部有個腫塊。吳女士感覺自己摸到的腫塊光滑、活動度大，且身體沒有不適症狀，這個腫塊的就診篩查，一拖再拖。



患者 吳女士：常識告訴我這樣一個光滑的、活動度很大的東西，它可能是一個良性的。一點感覺都沒有，如果不是在洗澡的時候摸到，完全沒有感覺到這裡長了一個東西。我們覺得腫瘤可能會有疼痛或者低熱，這些都沒有，完全像一個正常人一樣，所以它是很容易被忽略的。



幾個月後，吳女士在醫院的檢查結果卻大大出乎意料，她摸到的胸部腫塊，被確診為三陰性乳腺癌，且腫塊已向腋下淋巴結轉移，最大的達到1.5厘米。



復旦大學附屬腫瘤醫院乳腺外科主任 大外科主任 邵志敏：三陰性乳腺癌，它ERP沒有靶點，都是陰性的話，我們稱之為三陰性。而它的臨床特點就是有相當一部分的患者在早期會產生復發，轉移。一旦轉移，很少活過兩三年。所以在臨床上，我們把這部分病人稱之為最毒乳腺癌，治療非常棘手。



吳女士手術後經過放化療治療，目前精神狀態良好，還成為醫院乳腺外科的志願者，向前來就診的患者宣傳乳腺癌防治知識。

