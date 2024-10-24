深秋為啥還有台風？專家科普

中評社北京10月24日電／據央視新聞消息，23日14時，台風“潭美”的中心位於菲律賓馬尼拉東偏北方向的西北太平洋洋面上，強度為熱帶風暴級。預計，“潭美”強度將緩慢增強，於23日夜間到24日白天穿過菲律賓呂宋島北部，並將於24日傍晚前後移入我國南海東部海域。



台風“潭美”和近期的冷空氣頻繁有什麼關係？為什麼臨近10月底還有台風？來聽中國氣象局氣象分析師的分析。



中國氣象局氣象分析師 沈雨暘：目前“潭美”處於副熱帶高壓的南側，但是因為中高緯度頻繁有弱冷空氣南下，導致副熱帶高壓會斷裂成東西兩環。台風後期的走向也會受到冷空氣和副高的共同影響。在26日前後，台風的引導氣流變弱，它的路徑可能會出現回旋的情況。路徑的不確定性比較大，需要持續關注。



在冷空氣和台風的共同影響下，10月23日到28日南海等海域的大風天氣比較多，風力也比較強。提醒大家海上作業航行都要多加防範大風天氣。10月份有台風活動不算少見，屬於9月到11月秋台風的範圍。從數量上來看，秋台風並不比夏台風少，並且秋台風還具有強度強、容易和冷空氣結合等特點。具體到10月份，從氣候數據來看，10月份西北太平洋和南海平均生成台風個數有3.47個，僅次於7月到9月，並且登陸我國的台風平均能達到0.57個。因為這個時候海溫通常比較高，適合台風生成發展。