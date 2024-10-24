日結工維權如何變被動為主動

中評社北京10月24日電／據工人日報消息， 因不簽合同、找不到雇主等原因，“即招即走”的他們容易遭遇報酬被拖欠、受傷無人賠



律師提醒，雙方形成雇傭關係之前要簽訂勞務合同，務工過程注意留痕，還可以及時尋找法律援助



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從事日結工的勞動者應提高法律維權意識，同時相關部門也應進一步規範零工市場的管理，加強對零工市場的監管，更好地維護勞動者合法權益。



“去年打零工的時候，我摔傷了胳膊，鑒定為傷殘十級，雇主只支付了部分醫藥費，因為沒有勞務合同，維權過程非常被動……”10月15日，山東省膠州市外來務工人員潘靜向《工人日報》記者反映。



潘靜口中的“零工”是以日結工資為形式的用工模式，這類用工大多集中在零工市場、人才勞務市場等地，雇主多為轉包單位和個人，他們與務工人員之間通常以口頭約定的形式確定用工時間、薪酬待遇、工作內容等，因為缺少可以作為證據的勞務合同等必要手續，一旦發生拖欠報酬或傷害事故，務工人員的權益很難得到法律的保護。



日結工維權受挫



53歲的潘靜是山東省濟寧市微山縣人，因為沒有技術只能打一些簡單的散工。2023年10月18日，家住山東省青島市膠州市的趙燕為搶收作物，來到零工市場尋找零工，口頭與潘靜達成雇傭關係，約定每天薪酬120元。

