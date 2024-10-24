電子社保卡加快推進“一卡通”

中評社北京10月24日電／據新華社消息，吃飯、消費、看病取藥、借閱圖書、繳納水電費……在重慶市江津區珞璜鎮碑亭社區，一張社保卡就能滿足居民大多數日常生活需求。



在廣州市政務服務大廳，市民不用來回換證件，手持社保卡可以完成從入門刷卡、取號排隊到綜合受理、領取文件等全部操作，實現高效辦事。



隨著各地不斷創新拓展社保卡的應用，這樣的“一卡通”場景越來越多。截至2024年9月底，全國社保卡持卡人數達13.86億人，覆蓋98.3%的人口，其中10.3億多人同時在手機中領用了電子社保卡。加載更多便捷服務的“小卡片”，將更好服務“大民生”。



人力資源社會保障部信息中心有關負責人介紹，社保卡的應用場景已從就醫、買藥、領取養老金等基礎功能，延伸至民生服務的方方面面。作為社保卡的線上形態和電子證照，電子社保卡與實體社保卡一一對應、功能相通，是持卡人享受服務的電子憑證和結算工具。2023年電子社保卡服務總量已達151億人次。



“目前人社領域已實現‘全業務用卡’，群眾持社保卡或者掃碼即可快捷享受身份憑證用卡、社保繳費憑卡、工傷結算持卡、就業社保等補貼待遇進卡等95項服務。電子社保卡為國家和28個省級政務服務平台提供登錄及身份認證服務。”上述負責人表示。



從跨領域用卡看，各地以高效辦成“一件事”為契機，加快推進社保卡居民服務“一件事”，推動社保卡在本地和跨省異地就醫、購藥等領域應用，通過社保卡發放惠民惠農補貼資金，實現持社保卡乘坐公交地鐵、公園入園、景區購票、借閱圖書、進博物館及展覽館等。



據記者瞭解，電子社保卡已有服務渠道400餘個。除電子社保卡APP及微信、支付寶小程序外，還包括國家政務服務平台、國務院客戶端小程序、掌上12333APP、雲閃付APP、各社保卡服務銀行APP等。

