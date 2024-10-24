我國7萬余家行業協會商會完成脫鈎改革

中評社北京10月24日電／據新華社消息，記者從民政部23日舉辦的“民政這五年”系列專題新聞發布會上獲悉，近年來，我國深化社會組織登記管理制度改革，穩妥探索直接登記改革試點，7萬余家行業協會商會完成脫鈎改革。



據瞭解，截至2024年3季度末，全國共登記社會組織87.9萬家，其中社會團體38.0萬家、基金會9700余家、社會服務機構48.9萬家。在社會團體中，有10萬余家行業協會商會，擁有企業會員總數約770余萬。



在健全規範監管方面，我國基本形成登記管理機關、業務主管單位、黨建工作機構、行業管理部門、相關職能部門各司其職、協調配合、依法監管的社會組織綜合監管體制，加強信用信息管理、共享與公開，實現全國近90萬家社會組織信用信息“一網通查”，推動社會組織提升自律水平。



近年來，我國重點培育、優先發展科技類社會組織，超過2.4萬家社會組織活躍在科技創新領域；推進全國性、國際性社會組織建設，在華設立一批國際科技組織，支持參與全球科技治理；深入開展行業協會商會服務高質量發展專項行動，鼓勵行業協會商會助推我國經濟發展。2023年以來，各級行業協會商會共向政府有關部門提出政策建議近6.5萬項、牽線搭橋招商引資項目約3.3萬個。