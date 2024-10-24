非新生兒破傷風診療有了新規範

中評社北京10月24日電／據新華社消息，國家衛生健康委辦公廳近日印發《非新生兒破傷風診療規範（2024年版）》，旨在進一步規範非新生兒破傷風診療行為，保證非新生兒破傷風診療工作的科學性、規範性和有效性。



非新生兒破傷風，一般發生在年齡超過28天的人群身上，因破傷風梭狀芽孢杆菌通過皮膚或黏膜破口侵入人體，在厭氧環境中繁殖並產生外毒素，引起的以全身骨骼肌持續強直性收縮和陣發性痙攣為特徵的急性、特異性、中毒性疾病，是一種極為嚴重的潛在致命性疾病。



規範指出，非新生兒破傷風的潛伏期多數為3至21天，可短至1天內，罕見病例潛伏期可在半年以上。感染部位越接近中樞神經系統（如頭或頸部），潛伏期相對越短；越遠離中樞神經系統（如手或足），潛伏期相對越長。非新生兒破傷風的臨床表現分為三種類型：全身型破傷風、局部型破傷風和頭部型破傷風。



破傷風是潛在嚴重疾病，每例疑似或確診患者均須嚴密觀察，建議嚴重程度為中型及以上的破傷風患者，在有氣管切開或氣管插管能力的重症監護病房（ICU）進行治療。



外傷後破傷風是非新生兒破傷風的主要類型。外傷後規範地預防破傷風是避免發病的有效手段，包括外傷傷口處置、破傷風風險分級、判斷患者的免疫功能狀態和使用破傷風免疫制劑。



此前，國家衛生健康委印發《非新生兒破傷風診療規範（2019年版）》，對各地非新生兒破傷風診療質量和水平提升發揮了積極作用。