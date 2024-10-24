廣交會勁吹環保風　“走塑”產品暢銷歐美

中評社北京10月24日電／據大公報消息，聚焦“品質家居”題材的第136屆廣交會二期23日在廣州開幕。本期展覽總面積51.5萬平方米，展位數量24700餘個，參展企業10040家，包括家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具3個板塊15個展區，展出的綠色低碳產品逾104萬件，較上屆增長130%。



記者走訪發現，今年家居禮品出口產品勁吹“環保風”，主打百分百“去塑膠”的環保產品，包括以竹代替塑膠的調料瓶、仿真蘆葦樹替代聖誕樹等，吸引了眾多海外採購商競相選購。參展商表示，這款環保聖誕樹在歐美市場大受歡迎，每張出口訂單的量以千棵計算。＼大公報記者 盧靜怡、帥誠廣州報導



在聖誕禮品集中的禮品展區，聖誕老人、麋鹿、掛著星星的聖誕樹讓氣氛分外溫馨。一個個海外採購商帶著笑容仔細端詳著產品，也有人拿著聖誕彩球、彩帶左右掂量，也有人拍照傳回公司總部決定訂單規模。



新式環保聖誕樹訂單量可觀



“這是我們今年打造了一款仿真蘆葦樹產品，可完美替代此前由天然鬆樹制成的聖誕樹，既能營造聖誕節的節日氛圍，又可保護森林樹木不受砍伐。”鞍山全事好商貿有限公司總經理劉愛麗告訴記者。“這種環保聖誕樹是我們公司設計團隊研發的，它不僅材質環保，而且不會引發過敏反應，還可以二次利用。”工作人員介紹，今年這款新式環保聖誕樹在歐美市場很火爆。“今年的訂單量非常可觀。我們的產品幾乎都是以整櫃的方式出貨，幾千幾千棵地出口。”



在山東山海玻璃製品公司展位上，以純竹子和玻璃為原料制成的調料瓶實現百分百“去塑”，吸引了多名海外採購商在選購。該公司產品經理吳捷告訴大公報，這款產品僅由竹子、矽膠、玻璃和不銹鋼等材料制成，完全不含塑料製品，不僅對人體沒有任何危害，而且也不會污染環境，十分契合當前“去塑”發展趨勢。“一般的塑料瓶，蓋子內部的螺旋處都用塑膠，這樣瓶子在擰合時會更緊密。我們開發出的竹子加工工藝，可以不用塑料都能擰實瓶蓋。做到了百分之百無塑料。”

